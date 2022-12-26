2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,879 haber kaynağında 817,815 adet haber yapılan Yunus Akgün, toplamda 780,745,533 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yunus Akgün kimdir? İşte, Yunus Akgün hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yunus Akgün, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yunus Akgün hakkında 7,879 haber kaynağında 817,815 adet haber yer alırken 2022'de toplam 780,745,533 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yunus Akgün hakkında merak edilen Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Yunus Akgün (d. 7 Temmuz 2000; Küçükçekmece, İstanbul) sağ kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Akgün, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 7 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Profesyonel olarak ilk maçına, 5 Ağustos 2018 tarihinde Akhisar Belediyespor'la oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde çıktı. Süper Lig'de Galatasaray formasıyla ilk lig maçına 27 Ağustos 2018'de Alanyaspor'la oynanan ve 6-0 kazanılan maçta çıkan genç oyuncu aynı zamanda ligdeki ilk asistini de bu maçta yaptı. 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grupları 2. haftasında deplasmanda Porto ile karşılaşan Galatasaray'da 86'ncı dakikada oyuna dahil olan genç futbolcu Emre Belözoğlu'ndan sonra Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç Galatasaraylı futbolcu oldu.