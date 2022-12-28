2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yılmaz Tunç kimdir? Yılmaz Tunç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,948 haber kaynağında 2,286,285 adet haber yapılan Yılmaz Tunç, toplamda 2,610,861,463 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yılmaz Tunç kimdir? İşte, Yılmaz Tunç hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yılmaz Tunç 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yılmaz Tunç hakkında 8,948 haber kaynağında 2,286,285 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,610,861,463 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yılmaz Tunç hakkında merak edilen Yılmaz Tunç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu.

Babası emekli öğretmen, annesi ev hanımı. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı.

Askerliğini Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladı.

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi.

TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009 yılından buyana AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Halen TBMM Adalet Komisyonu üyeliği, AK Parti grup yönetim kurulu üyeliği ve AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

TBMM Genel Kurulunda 140'ı aşkın konuşma yaparak, kürsüyü en fazla kullanan Milletvekilleri arasında yer aldı. Vermiş olduğu 34 kanun teklifinden 21'i kanunlaştı. 13'ü ise komisyon ve genel kurul gündeminde bulunuyor. Meclis Araştırma ve Soruşturma Komisyonlarında Başkan, Başkanvekili ve Sözcü olarak aktif görevlerde bulundu.

Başta Cinsel İstismar olmak üzere Çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.