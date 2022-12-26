2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yılmaz Şimşek kimdir? Yılmaz Şimşek hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,977 haber kaynağında 2,104,851 adet haber yapılan Yılmaz Şimşek, toplamda 2,633,264,381 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yılmaz Şimşek kimdir? İşte, Yılmaz Şimşek hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yılmaz Şimşek, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yılmaz Şimşek hakkında 8,977 haber kaynağında 2,104,851 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,633,264,381 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yılmaz Şimşek hakkında merak edilen Yılmaz Şimşek kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YILMAZ ŞİMŞEK KİMDİR?

7 Aralık 1971 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Şimşek; ilköğrenimini Zeytinada köyünde, orta ve lise öğrenimini Gazipaşa ilçesinde tamamladı. 1989 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavında başarı göstererek 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde'ye atandı. Kaymakam adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrıı), Şiran (Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı görevinde iken, İçişleri Bakanlığının 13 Haziran 2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararnamesi ile Niğde Valiliği görevine atandı. 12 Mayıs 2022 tarihinde Sivas valisi olarak atandı.