2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yıldırım Ak kimdir? Siyasetçi Yıldırım Ak hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,251 haber kaynağında 3,781,121 adet haber yapılan Yıldırım Ak, toplamda 4,577,457,288 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yıldırım Ak kimdir? İşte, Yıldırım Ak hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yıldırım Ak, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Yıldırım Ak hakkında 9,251 haber kaynağında 3,781,121 adet haber yer alırken 2022'de toplam 4,577,457,288 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yıldırım Ak hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

YILDIRIM AK KİMDİR?

Milliyetçi Çalışma Partisi il ve ilçe teşkilatlarında Bakan Yalçın Topçu ile birlikte çalışan Yıldırım Ak, 1993 yılında kurulan Büyük Birlik Partisinin Kurucular Kurulu Üyeliğini yapmıştır.

Anavatan Partisinden 1999 yılında Ankara Mamak Belediye Başkanlığına aday olan Ak, 2002 yılında partinin Ankara 1. bölge milletvekilliğine aday oldu.

Milliyetçi Hareket Partisinden 2011 yılında Ankara 1. bölge milletvekili adayı da olan Yıldırım Ak'ın mesleki yaşamında Ankara Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Başkanlığı, Türk Hukuk Enstitüsünde 2 dönem genel başkanlık görevleri de yer alıyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görevler alan 1956 Yozgat doğumlu Ak, tüm eğitim yaşamını Ankara'da tamamlayarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Yaklaşık 25 yıl kendi hukuk bürosunda serbest avukatlık yapan Yıldırım Ak evli ve 3 çocuk babasıdır.