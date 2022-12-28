2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yıldırım Kaya kimdir? Yıldırım Kaya hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,126 haber kaynağında 2,158,261 adet haber yapılan Yıldırım Kaya, toplamda 2,507,992,763 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yıldırım Kaya kimdir? İşte, Yıldırım Kaya hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yıldırım Kaya, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yıldırım Kaya hakkında 9,126 haber kaynağında 2,158,261 adet haber yer alırken 2022'de toplam 2,507,992,763 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yıldırım Kaya hakkında merak edilen Yıldırım Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YILDIRIM KAYA KİMDİR?

7 Kasım 1958 yılında Kırşehir Merkez, Kartalkaya Köyü'nde doğdu.

• İlkokulu Kırşehir Kartalkaya köyünde, Ortaokul ve Liseyi Kırşehir'de okudu.

• 1979 yılında Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliğini bitirdi.

• 1979 yılında Konya Cihanbeyli Gölyazı'da öğretmenlik mesleğine başladı.

• Öğretmenliğe başladığı ilk gün 13 Kasım 1979'da TÖB-DER'e de üye oldu.

• 16 günlük öğretmen iken, 2 günlük öğretmen boykotuna katıldı.

• 24 Aralık 1979 yılında yapılan "Kahramanmaraş Katliamı protestoi" boykotuna katıldı.

• 1980 Haziran ayıda Sivas/Divriği'ye sürgün edildi.

• 12 Eylül darbesinden sonra, Sivas Divriği Bahtiyar köyünde tutuklanarak, Kırşehir Cezaevine getirildi.

• Cezaevinden çıktıktan sonra, bir süre pazarcılık yaptı. Çok sevdiği öğretmenlik mesleğine 3 yıl sonra dönebildi.

• Öğretmenliğe döndükten sonra sürgün yılları yeniden başladı. Sırasıyla, Artvin/Hopa, Şanlıurfa/Bozova'ya sürgün edildi.

• 1985-1993 yılları arasında, memleketi Kırşehir/Çiçekdağı ve Kırşehir merkezde görev yaptı.

• 1990 yılında Eğit-Sen'in kurucuları arasında yer aldı.

• 1990-1994 yılları arasında Eğit-Sen Kırşehir Şube Başkanlığı yaptı.

• 1994 yılında Rize'ye sürgün edildi.

• 23 Ocak 1995 yılında Eğitim İş ve Eğit Sen'in birleşmesiyle kurulan Eğitim Sen'in kurucusu ve ilk Genel Başkanlığını yaptı.

• 1996 yılında öğretmenlikten istifa ederek ÖDP kurucuları arasında yer aldı.

• 1996-2001 yılları arasında ÖDP Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

• Birgün Gazetesi kurucuları arasında yer aldı.

• Türkiye Barış Meclisi Kurucuları arasında yer alarak, barış çalışmaları yürüttü.

• Çeşitli yöre dernekleri kurucu başkanlığını yaptı.

• 2001 yılında öğretmenliğe geri döndü.

• 2004 yılında öğretmenlikten istifa ederek, Demokratik Güç Birliği'nin de desteklediği, SHP Kırşehir Belediye Başkan adayı oldu.

• 2004 yılında öğretmenliğe döndü.

• 2013 yılında Ankara'da öğretmenlikten emekli oldu.

• 2014 yılında CHP Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu'nun yardımcılığı görevini üstlendi.

• 2014 yılında CHP Parti Okulu Eğitmeni ve daha sonra da Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) üyesi oldu. Hala bu görevi devam ediyor.

• 18 Ocak 2016'da CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisine seçildi.

• 2016 yılından itibaren, Örgütlenme Birimi ve Emek Büroları'nda üstlendiği çalışmaları devam ediyor.

• 20 Temmuz 2016 darbesinden sonra CHP OHAL Komisyonu'nda üstlendiği görevi hala devam diyor.

• 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılan, CHP Olağan Kurultayı'nda 3. sıradan yeniden CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.

Yıldırım Kaya CHP 27.dönem Ankara milletvekili adayıdır.

• Evli ve iki çocuk babasıdır.