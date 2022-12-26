2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yavuz Selim Köşger kimdir? Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,437 haber kaynağında 1,014,223 adet haber yapılan Yavuz Selim Köşger, toplamda 1,141,866,360 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yavuz Selim Köşger kimdir? İşte, Yavuz Selim Köşger hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yavuz Selim Köşger, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yavuz Selim Köşger hakkında 8,437 haber kaynağında 1,014,223 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,141,866,360 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yavuz Selim Köşger hakkında merak edilen Yavuz Selim Köşger kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YAVUZ SELİM KÖŞGER KİMDİR?

Konya'da 03.01.1964 tarihinde doğdu.1986 yılında Ankara Üniversitesi SiyasalBilgiler Fakültesini bitirdi. 1987–1990 yılları arasında DernekDenetçiliği yaptı. 1990 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Yapraklı veBeydağ Kaymakam vekillikleriardındanİngiltere– Oxford'ta yurtdışı stajını yaptı.Doğankent, Kemaliye ve Şarkikaraağaç'taKaymakamlık, Artvin'de Vali Yardımcılığıgörevlerinde bulundu. Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü görevindensonraFransa-Paris'te 5 aysüreyle dil eğitimi veFransız İdari Sistemi üzerine incelemeler yaptı. 2004yılında Daire Başkanı olarak atandığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde2006'daGenel Müdür Yardımcısı, 28.05.2010 tarihinde ise GenelMüdür olmuştur.

03/05/2013 tarihinden itibaren Sinop Valiliği görevini, 16.02.2015 tarihinden itibaren Bingöl Valiliği görevini ve 13.06.2017 tarihinden itibaren Aydın Valiliği görevini yürütmüştür.Bakanlar Kurulunun 09.06.2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İzmir Valisiolarak atanan Yavuz SelimKÖŞGER, evli ve 4 çocuk babasıdır.