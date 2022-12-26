2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,963 haber kaynağında 374,877 adet haber yapılan Yasin Obuz, toplamda 408,540,287 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yasin Obuz kimdir? İşte, Yasin Obuz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yasin Obuz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yasin Obuz hakkında 6,963 haber kaynağında 374,877 adet haber yer alırken 2022'de toplam 408,540,287 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yasin Obuz hakkında merak edilen Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz 21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness ile uğraştı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.