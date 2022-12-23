2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yasin Börü kimdir? Yasin Börü hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.009 haber kaynağında 378.342 adet haber yapılan Yasin Börü, toplamda 413.215.275 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yasin Börü kimdir, İşte, Yasin Börü hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yasin Börü, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yasin Börü hakkında 7.009 haber kaynağında 378.342 adet haber yer alırken 2022'de toplam 413.215.275 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yasin Börü hakkında merak edilen Yasin Börü kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YASİN BÖRÜ KİMDİR?

Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken PKK'lılar tarafından canice saldırıya uğrayan Yasin Börü, ve arkadaşları 2014 yılında, 6-8 Ekim olaylarında yaşamlarını yitirmişlerdir.