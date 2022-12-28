2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı kimdir? Yahya Kemal Beyatlı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,993 haber kaynağında 2,648,055 adet haber yapılan Yahya Kemal Beyatlı, toplamda 3,339,803,454 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Yahya Kemal Beyatlı kimdir? İşte, Yahya Kemal Beyatlı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Yahya Kemal Beyatlı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Yahya Kemal Beyatlı hakkında 8,993 haber kaynağında 2,648,055 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,339,803,454 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Yahya Kemal Beyatlı hakkında merak edilen Yahya Kemal Beyatlı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

YAHYA KEMAL BEYATLI KİMDİR?

Yahya Kemal Beyatlı Türk şair, yazar, siyasetçi ve aynı zamanda diplomattır. 1884 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya gelmiştir. Yahya Kemal Beyatlı doğduğunda verilen isim ise Ahmet Agah'tır. Türk şiirinin en önemli temsilcileri arasında Yahya Kemal Beyatlı gösterilmektedir.

???????Yahya Kemal Beyatlı 1884 yılında Makedonya'nın Üsküp şehrinde dünyaya geldi. Annesi Nakiye hanımdır. Babası ise Üsküp Belediye başkanlığını yapmış olan İbrahim Naci Bey'dir. ???????Yahya Kemal Beyatlı eğitimine Üsküp şehrinde başlamıştır. 1889 yılında Sultan Murat Külliyesi'nde henüz 5 yaşında iken başladı. Buradaki eğitimini tamamlayan ???????Yahya Kemal Beyatlı yine Üsküp'te bulunan Mektebi Edeb'e devam etti.

???????Yahya Kemal Beyatlı 13 yaşına geldiğinde ailesi ile birlikte Selanik'e yerleşmeye karar verdiler. Selanik'te annesi Nakiye Hanım hastalanarak vefat etti. Annesinin vefatı üzerine babası İbrahim Naci Bey başka biriyle evlendi. ???????Yahya Kemal Beyatlı bu evlilikten sonra ise tekrardan doğduğu şehir olan Üsküp'e döndü. Ortaokula başlamak ve eğitimini devam ettirmek için 1902 yılında İstanbul'a geldi. Orta öğrenim eğitimine burada tamamlamıştır. İstanbul'da bulunan Servet-i Fünun dergisinde Agah Kemal adı ile şiirler yazdı. İlk şiirlerini bu dergide yayınlamıştır. Gençlik yıllarında ise Jön Türkler'e ilgi duydu. Fransızca romanlar okumaya başladı. Daha sonra 1903 yılında 2. Abdulhamit'in baskılarına dayanamadı. İstanbul'dan ayrılarak Paris'e yerleşmeye karar verdi. Paris'te kendi gibi Abdulhamit'in baskısından kaçmış olan Jön Türkler ile tanıştı.

Üniversite eğitimine devam etmeye bu şehirde karar verdi. 1904 yılına geldiğimizde Sorbonne Üniversitesi'ne kaydoldu. Burada okumuşu olduğu bölüm ise Siyaset Bilimi bölümüdür. Bu bölümden mezun oldu. Siyaset Bilimci unvanını almış oldu. ???????Yahya Kemal Beyatlı 10 sene İstanbul'dan ayrı kaldıktan sonra 1913 yılında tekrar İstanbul'a döndü. Darüşşafaka İdadiside Edebiyat öğretmenliğini yaptı. Aynı zamanda bu okulda tarih dersleri de veriyordu. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden olan Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi kişileri tanıdı.

Kurtuluş savaşı milli mücadele döneminde İzmir'den Bursa'ya Atatürk'ü karşılamak için geldi. ???????Yahya Kemal Beyatlı buraya Darülfunun heyetinin temsilcisi olarak gelmişti. Atatürk Bursa'dan Ankara'ya doğru giderken onunla beraber gitti. ???????Yahya Kemal Beyatlı Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'e fahri doktorluk unvanı verilmesinin ilk teklifini sundu. ???????Yahya Kemal Beyatlı'nın vermiş olduğu bu teklif oy birliği ile kabul edildi. 1926 yılına geldiğimizde Varşova'ya elçi olarak atandı. Varşova şehrinde diplomatlık görevini 4 yıl sürdürdü. Daha sonra ise 1930 yılında Portekiz'in Lizbon şehrinde büyükelçi olarak atandı.

???????Yahya Kemal Beyatlı 1957 yılında Bağırsak hastalığı tedavisi için Fransa'nın başkenti olan Paris şehrine gitti. Burada bir müddet tedavi görse de 1958 yılında yurda döndü. Cerrahpaşa Hastanesin'de tedaviye alınan ???????Yahya Kemal Beyatlı 1 Kasım 1958 yılında hayatını kaybetti.

???????Yahya Kemal Beyatlı'nın Eserleri (Kitapları)

- Kendi Gök Kubbemiz

- Eski Şiirin Rüzgarıyle

- Rubailer ve Hayyam'ın Rubailerini Türkçe Söyleyiş

- Edebiyata Dair

- Aziz İstanbul

- Eğil Dağlar

???????Yahya Kemal Beyatlı'nın Sözleri

" Üstümüze zaman yağdı, hüznümüz ondandır. "

" Kalbi olanların dili yok, dili olanlarınsa kalbi yok! "

???????Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirleri

- Sessiz Gemi

- 26 Ağustos

- Akıncılar

- Hazan Bahçeleri

- Endülüs'te Raks

???????- Vuslat