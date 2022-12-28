2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,743 haber kaynağında 647,841 adet haber yapılan Berkay Özcan, toplamda 649,787,871 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Berkay Özcan kimdir? İşte, Berkay Özcan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Berkay Özcan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Berkay Özcan hakkında 7,743 haber kaynağında 647,841 adet haber yer alırken 2022'de toplam 649,787,871 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Berkay Özcan hakkında merak edilen Berkay Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

Berkay Özcan 15 Şubat 1998 yılında Karlsruhe, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Özcan, orta saha pozisyonunda görev yapan Almanya doğumlu Türk millî futbolcudur. Türkiye millî futbol takımı ile ilk maçına 1 Haziran 2018 tarihinde 2-2 biten Tunus maçında çıkmıştır.