2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,044 haber kaynağında 358,170 adet haber yapılan Veysel Eroğlu, toplamda 267,634,646 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Veysel Eroğlu kimdir? İşte, Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Veysel Eroğlu kimdir? Veysel Eroğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Veysel Eroğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Veysel Eroğlu hakkında 7,044 haber kaynağında 358,170 adet haber yer alırken 2022'de toplam 267,634,646 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Veysel Eroğlu hakkında merak edilen Veysel Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

VEYSEL EROĞLU KİMDİR?

18 Ağustos 1948'de Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde doğdu. Baba adı İbrahim, anne adı Emine'dir. İlk tahsilini Şuhut'ta, orta ve lise öğrenimini Afyon'da tamamladı.

1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesinden mezun olduktan sonra 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne kaydını yaptırdı ve 1978 yılında mezun oldu.

Askerlik hizmetimi yaptıktan sonra da akademik hayata atılarak, önce Yıldız Teknik Üniversitesinde, bilahare İTÜ İnşaat Fakültesinde akademik hayatına devam etti. İTÜ'de 1978 yılında Çevre Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda vazife aldı.

1980 yılında doktoramı tamamladıktan sonra bir yıl süre ile Hollanda'da doktora sonrası çalışmalar yaptı. 1984 yılında Doçent, 1991 yılında ise Profesör unvanını kazandı. Bu dönemde kamu kurum ve kuruluşları, sanayi kuruluşları ve belediyelere müşavirlik yaparak çeşitli proje yapım ve kontrollük hizmetlerinde vazife aldı. Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Akademik hayatım boyunca su temini, atık su arıtımı gibi başlıklarda 10 adet kitap yazdı ve 5 adet kitabın da çeşitli bölümlerini hazırladı. 45'i yabancı dilde olmak üzere 350'nin üzerinde ilmi makale, tebliğ ve mesleki teknik raporları ile kitapları yayınlandı.

İTÜ İnşaat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı; İSKİ Genel Müdürlüğü, İSTAÇ, KİPTAŞ, BİMTAŞ, HAMİDİYE, İSFALT AŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı; İGDAŞ, BEDAŞ, AYEDAŞ, TEMSAN'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve DSİ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Su Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Üyesi olup, Dünya Su Konseyi guvernörlüğü yapmıştır.

2013 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Ormancılık Zirvesi Başkanlığını, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 2016 yılında kurulan Su Konseyi Başkanlığını yapmıştır. 2015 yılında 2 yıl süreyle Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele 12. Taraflar Konferansı (COP12) Dönem Başkanlığı vazifesinde bulunmuştur.

İSKİ, DSİ ve Bakanlık vazifeleri boyunca ülkemizin su alanında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını gerçekleştirmiştir. Bu alanda 9.000'in üzerinde tesisi ülkemize kazandırmıştır.

23 ve 24. Dönemde Afyonkarahisar, 25. Dönemde İzmir ve 26. Dönemde Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Çevre ve Orman Bakanlığı; 61, 62, 63, 64 ve 65. Hükümette Orman ve Su İşleri Bakanlığı yaptı. Halen 27. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili olup aynı zamanda Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilciliği vazifesini yürütmektedir. Ayrıca TBMM'de kurulan "Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerinin En Aza İndirilmesi, Kuraklıkla Mücadele ve Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması için Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu"nun Başkanlığını yürütmektedir.

İngilizce bilen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, evli ve 4 çocuk babasıdır.