2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Vasip Şahin kimdir? Vasip Şahin hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,578 haber kaynağında 1,361,838 adet haber yapılan Vasip Şahin, toplamda 1,276,812,738 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Vasip Şahin kimdir? İşte, Vasip Şahin hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Vasip Şahin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Vasip Şahin hakkında 8,578 haber kaynağında 1,361,838 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,276,812,738 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Vasip Şahin hakkında merak edilen Vasip Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

VASİP ŞAHİN KİMDİR?

1964 yılında Bayburt'ta doğmuştur. İlk, orta ve Lise eğitimini Erzincan'da tamamlamıştır. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Sırasıyla Küre, Pütürge kaymakamlıkları, Muş Vali Yardımcılığı, Mudurnu, Kızılcahamam kaymakamlıkları, Düzce Vali Yardımcılığı ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü (2008-2010) yapmıştır. 11 Mayıs 2010 tarih ve 407 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Düzce Valisi olmuştur. 3 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile İstanbul valisi olmuştur.