2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Vahit Kirişci kimdir? Vahit Kirişci hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5.889 haber kaynağında 226.750 adet haber yapılan Vahit Kirişci, toplamda 310.946.692 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Vahit Kirişci kimdir, İşte, Vahit Kirişci hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Vahit Kirişci, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Vahit Kirişci hakkında 5.889 haber kaynağında 226.750 adet haber yer alırken 2022'de toplam 310.946.692 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Vahit Kirişci hakkında merak edilen Vahit Kirişci kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

Vahit Kirişci, (d. 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi.

22.ve 23.Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.