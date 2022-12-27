2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Vahdettin Özkan kimdir? Vahdettin Özkan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,600 haber kaynağında 566,706 adet haber yapılan Vahdettin Özkan, toplamda 391,696,924 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Vahdettin Özkan kimdir? İşte, Vahdettin Özkan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Vahdettin Özkan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Vahdettin Özkan hakkında 7,600 haber kaynağında 566,706 adet haber yer alırken 2022'de toplam 391,696,924 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Vahdettin Özkan hakkında merak edilen Vahdettin Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

VAHDETTİN ÖZKAN KİMDİR?

Türk bürokrat Vahdettin Özkan (d. 1968, Muş, Türkiye), 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. 1994-1995 yılları arasında Ilıca kaymakamlığı, 1997-2000 yılları arasında Van, 2000-2002 yılları arasında OHAL, 2002-2003 yılları arasında Koordinatör, 2003-2004 yılları arasında Diyarbakır vali yardımcılıkları, 2004-2005 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanlığı, 2005-2006 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2006-2007 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği, 2007-2010 yılları arasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı yapmıştır.

13 Mayıs 2010 tarihli kararname ile Şırnak Valisi olmuştur. 04 Ağustos 2013 (09 Ağustos 2013 geçerli olmak üzere) tarihli kararname ile Isparta Valisi olarak atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Kahramanmaraş Valiliğine atanmıştır. Son olarak 10 Haziran 2020'de yayımlanan son kararname ile Konya Valiliğine atanan Özkan, evli ve iki çocuk babasıdır.