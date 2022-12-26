2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Vahap Seçer kimdir? Vahap Seçer hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Vahap Seçer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Vahap Seçer hakkında 5,546 haber kaynağında 156,991 adet haber yer alırken 2022'de toplam 77,676,964 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Vahap Seçer hakkında merak edilen Vahap Seçer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te Mersin'in Tarsus ilçesinde Arap Alevisi bir ailede doğdu. Babasının adı Fahrittin ve annesinin adı Nesrin'dir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunudur.

Çocukluğunda kunduracı çırağı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 24 yaşında iken Seçer Tarım ve Yağ Sanayi AŞ'yi 1987 yılında kurmuştur. Genç yaşlarda siyasete atılmış ve Demokratik Sol Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İl ve İlçe Örgütlerinde ilçe başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği de dahil birçok kademede görev almıştır.

Tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Sanayici ve İşadamları Derneği ile Ziraat Mühendisleri Odası Üyelikleri, Tarsus Güç Birliği Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi XXIII. ve XXIV. Dönem Mersin Milletvekilliği yapmıştır.

Meral Seçer ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Mersin için aday gösterildiği 31 Mart 2019 Türkiye yerel seçimlerinde aldığı %45.0'lık oy oranı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.