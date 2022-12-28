2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Utku Çakırözer kimdir? Utku Çakırözer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,502 haber kaynağında 132,557 adet haber yapılan Utku Çakırözer, toplamda 127,546,863 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Utku Çakırözer kimdir? İşte, Utku Çakırözer hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Utku Çakırözer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Utku Çakırözer hakkında 5,502 haber kaynağında 132,557 adet haber yer alırken 2022'de toplam 127,546,863 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Utku Çakırözer hakkında merak edilen Utku Çakırözer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

UTKU ÇAKIRÖZER KİMDİR?

Eskişehir - 1970, Mehmet Ali, Hafize.

Bilgisayar Mühendisi, Gazeteci; Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitede Siyaset Bilimi alanında yaptı. Maryland Üniversitesinde (ABD) dijital gazetecilik eğitimi aldı.

Los Angeles Times ve Washington Post gazetelerinde mesleki deneyim kazandı. Milliyet, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde muhabirlik, Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği görevlerini üstlendi. Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde gazetecilik dersleri verdi. Sedat Simavi, Nezih Demirkent, Çağdaş Gazeteciler Derneği ödülleri; Uluslararası Daniel Pearl Basın Bursu ve Humphrey Bursu sahibidir.

25 ve 26. Dönemde Eskişehir Milletvekili seçildi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi olarak görev aldı. Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyelikleri yaptı.

İngilizce bilen Çakırözer, evlidir.