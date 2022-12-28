2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 3,082 haber kaynağında 26,236 adet haber yapılan Uraz Kaygılaroğlu , toplamda 69,346,425 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Uraz Kaygılaroğlu kimdir? İşte, Uraz Kaygılaroğlu hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Uraz Kaygılaroğlu , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Uraz Kaygılaroğlu hakkında 3,082 haber kaynağında 26,236 adet haber yer alırken 2022'de toplam 69,346,425 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Uraz Kaygılaroğluhakkında merak edilen Uraz Kaygılaroğlukimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk kurslarına katıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık Bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa Star TV'de sekiz bölüm yayımlanan Milyonda Bir adlı dizide Berke rolünü canlandırarak başladı. 2011-2014 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Canburger[3], 2012-2013 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Harem adlı dizide Feminen Ağa, TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer, Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt, Baba Candır dizisinde Haluk Güney, 2017 yılında Show TV'de yayınlanan Klavye Delikanlıları dizisinde Kuzen Volki, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz Işıklı rolünü canlandırdı. 2021'de çekimleri tamamlanan Erşan Kuneri isimli dizide rol aldı.

Oyunculuğun yanı sıra televizyon yarışma programlarında sunuculuk yaptı. TRT 1'de yayınlanan Tam Zamanı ve Kuyruk adlı yarışmaların, Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yaptı.

Rol aldığı ilk sinema filmi Mezuniyet (2009) idi. Ardından Eltilerin Savaşı, Ejder Kapanı, Karakomik Filmler, Çakallarla Dans 5, Ejder Kapanı, Nerede Kalmıştık, Dönerse Senindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun ve Bamsı Beyrek adlı filmlerde rol aldı. Haziran 2014'te oyuncu Melis İşiten'le evlendi. Ada (d. 5 Aralık 2016) adında bir kızı oldu. Çift, Temmuz 2019'da boşandı.