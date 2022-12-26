2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Umut Bozok kimdir? Umut Bozok hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,429 haber kaynağında 1,141,240 adet haber yapılan Umut Bozok, toplamda 1,882,971,644 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Umut Bozok kimdir? İşte, Umut Bozok hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Umut Bozok, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Umut Bozok hakkında 8,429 haber kaynağında 1,141,240 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,882,971,644 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Umut Bozok hakkında merak edilen Umut Bozok kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Dilan Bozok 19 Eylül 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Santrfor mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Profesyonel kariyerine 2013 yılında Metz II kulübünde başladı. Daha sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti. Championnat National'da geçirdiği 2016-17 sezonunu 31 maçta attığı 18 golle gol kralı olarak tamamlamasının ardından Ligue 2 ekibi Nîmes'e 9 Haziran 2017 tarihinde 150,000 € bonservis bedeliyle transfer oldu.

Nîmes formasıyla ilk Ligue 2 maçına 28 Temmuz 2017'de 1-0 mağlubiyetle sonuçlanan Stade de Reims karşısında çıktı Ligue 2'de geçirdiği 2017-18 sezonunu 36 maçta kaydettiği 24 golle tamamlayan Umut, aynı zamanda takımı Nîmes'in Ligue 1'e yükselmesine de katkıda bulundu.

Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık Sezonun'da 20 gol ile gol kralı olmuştur.

Millî takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı formasını ilk olarak 28 Mart 2017'de Azerbaycan U-21 takımı karşısında giydi. 4-0 galibiyetle biten o maçta iki gol kaydetti. 18 Mart 2022 tarihinde Türkiye millî futbol takımı kadrosuna davet edildi