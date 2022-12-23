2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ümit Kesti kimdir? Ümit Kesti hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.436 haber kaynağında 965.819 adet haber yapılan Ümit Kesti, toplamda 1.589.679.165 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ümit Kesti kimdir, İşte, Ümit Kesti hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ümit Kesti 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ümit Kesti hakkında 8.436 haber kaynağında 965.819 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.589.679.165 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ümit Kesti hakkında merak edilen Ümit Kesti kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÜMİT KESTİ KİMDİR?

Pençe-Kilit Harekât Bölgesinde Skorsky tipi helikopterin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yaptığı sırada kazada kırıma uğradı. Olayda Ordu Fatsa Bolaman nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit oldu