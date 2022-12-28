2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ümit Öztürk kimdir? Ümit Öztürk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.757 haber kaynağında 1.409.234 adet haber yapılan Ümit Öztürk, toplamda 1.971.838.407 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ümit Öztürk kimdir. İşte, Ümit Öztürk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ümit Öztürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ümit Öztürk hakkında 8.757 haber kaynağında 1.409.234 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.971.838.407 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ümit Öztürk hakkında merak edilen Ümit Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

1961 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Metin Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başlamıştır. Sigorta sektörüne 15 senedir Sigortacı gazetesi ile hizmette bulunan Metin Öztürk, Akademi Bilgisayarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Geçtiğimiz sene Nisan ayında yeniden GSYİAD Başkanı seçilen, Dursun Özbek'in listesinde yer alıp seçimlerde Mustafa Cengiz'e kaybeden Metin Öztürk, Galatasaray'da Aralık ayında yapılacak seçimlerde başkan adayı olduğunu açıkladı.

Metin Öztürk, 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Öztürk, 1985 yılında Sigortacı gazetesini çıkarmaya başladı. Öztürk daha sonra Güneş Reklamcılık olarak sigorta şirketlerinin basın danışmanlıklarını da alarak alanında bir ilki gerçekleştirdi. Sigorta sektörüne 15 yıldır Sigortacı gazetesi ile hizmet veren ve gazetesindeki araştırmacı imajıyla sigorta sektöründeki yerini güçlü bir hale getiren Metin Öztürk, Akademi Bilgisiyarı da satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.