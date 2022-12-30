2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğurkan Erez kimdir? Uğurkan Erez hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2,852 haber kaynağında 15,882 adet haber yapılan Uğurkan Erez, toplamda 24,631,370 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Uğurkan Erez kimdir? İşte, Uğurkan Erez hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Uğurkan Erez, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Uğurkan Erez hakkında 2,852 haber kaynağında 15,882 adet haber yer alırken 2022'de toplam 24,631,370 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Uğurkan Erez hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nin Vize ilçesinde doğdu. Uğurkan Erez, annesi Zekiye Adalet Erez Atatürk İlköğretim Okulu'nda görev yapması sebebiyle 6 yaşına kadar Vize'de yaşadı. Erez, 9 yaşındayken kaybettiği babasının adı Nüzhet Erez ve Bir abisi, bir ablası var.

Uğurkan Erez, İlkokulu İstanbul Gazi Mustafa Kemal Paşa İlkokulu'nda, Ortaokulu Kadıköy Kemal Atatürk Ortaokulunda, liseyi de Fenerbahçe Lisesi'nde tamamladı. Üniversiteyi Şişli Ticari İlimler Akademisi'nde (Siyasi Bilimler Fakültesi) 1975 yılında mezun oldu. Üniversiteyi bitirdikten sonra Amsterdam'da istatistik üzerine staj yaptı. Ardından, Kadıköy'de Beymen'in muhasebe bölümünde işe başlayan ve bir süre çalışan Erez, askerlik görevini tamamladıktan sonra Philips'te maliyet muhasebesi şefi olarak görev yaptı. Modayla ilgilenen Uğurkan Erez, Vepa'nın halkla ilişkiler müdürlüğü görevinde bulundu. Erez, bir ajans açarak moda sektörüne giriş yaptı. Birçok büyük gösteriye imza atan Erez, halen mesleğinde ülkemizin ve dünyanın en büyük koreograflarındandır.

Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi çok önemli organizasyonları düzenledi. Uğurkan Erez, defilelerin sadece podyumda sergi olmadığını, içinde dans olduğunu, tiyatro olduğunu, paylaşım ve arkadaşlık olduğunu kanıtlamıştır. 1998'de kurduğu bir koreograf ve mankenlik ajansı vardır.

"Huysuzla Dans Eder misin?" ve "Bugün Ne Giysem" yarışmalarında jüri görevi yaptı. 2008 yılında akciğer kanseri olduğu ortaya çıkan Uğurkan Erez erken teşhis ile kurtuldu. Geçirdiği ağır kanser ameliyatı sonrasında İstanbul'dan taşınan Erez, İzmir Kordonboyu'ndan ev satın alıp İzmir'e yerleşti. Ancak bir sene sonra dostlarının baskılarına dayanamayıp İstanbul'a döndüğü biliniyor. Uğurkan Erez, mimar bir eşi vardır. Ancak 1990 yılında boşandı. Uğurkan Erez'in bir kızı vardır.