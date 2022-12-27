2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,727 haber kaynağında 1,333,902 adet haber yapılan Uğur Aslan, toplamda 1,861,060,586 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Uğur Aslan kimdir? İşte, Uğur Aslan hayatı ve biyografisi!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Uğur Aslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Uğur Aslan hakkında 8,727 haber kaynağında 1,333,902 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,861,060,586 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Uğur Aslan hakkında merak edilen Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
UĞUR ASLAN KİMDİR?
Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972; Hatay), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.
9 Şubat 1972 Hatay kumlu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.
Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972
Uğur Aslan kaç yaşında : 49 yaşında
Uğur Aslan nereli : Hatay
Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu
ROL ALDIĞI DİZİLER
2021 Yargı -
2020 Çukur - Emir Varol
2019 Kuruluş Osman
2017 Siyah Beyaz Ask
2017-2018 Kara Sevda
2014 -2015 Karadayı
2013 Kayıp
2010-2012 Yer Gök Aşk
2009 Aile Reisi
2008 Derdest
2005 Gümüş
2005 Ofis İşi
2005 Kale İçi
ROL ALDIĞI FİLMLER
Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım
Zahir
ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
Keşanlı Ali Destanı
Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım
Muhbir
Azizname
Şahları da Vururlar
Bir Şehnaz Oyun
Kısasa Kısas
Hamlet
Macbeth
Antigone
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