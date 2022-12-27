2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur Aslan kimdir? Uğur Aslan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,727 haber kaynağında 1,333,902 adet haber yapılan Uğur Aslan, toplamda 1,861,060,586 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Uğur Aslan kimdir? İşte, Uğur Aslan hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Uğur Aslan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Uğur Aslan hakkında 8,727 haber kaynağında 1,333,902 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,861,060,586 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Uğur Aslan hakkında merak edilen Uğur Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

UĞUR ASLAN KİMDİR?

Uğur Aslan (d. 9 Şubat 1972; Hatay), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

9 Şubat 1972 Hatay kumlu doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana-Sanat Dalı mezunudur.

Uğur Aslan doğum tarihi : 9 Şubat 1972

Uğur Aslan kaç yaşında : 49 yaşında

Uğur Aslan nereli : Hatay

Uğur Aslan mesleği ne : Dizi, Sinema, Tiyatro oyuncusu

ROL ALDIĞI DİZİLER

2021 Yargı -

2020 Çukur - Emir Varol

2019 Kuruluş Osman

2017 Siyah Beyaz Ask

2017-2018 Kara Sevda

2014 -2015 Karadayı

2013 Kayıp

2010-2012 Yer Gök Aşk

2009 Aile Reisi

2008 Derdest

2005 Gümüş

2005 Ofis İşi

2005 Kale İçi

ROL ALDIĞI FİLMLER

Aşık : Yazan,Yöneten: Bilal Babaoğlu - 2016 - Rolü: Kasım

Zahir

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Keşanlı Ali Destanı

Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı

Gözlerimi Yaparım Vazifemi Yaparım

Muhbir

Azizname

Şahları da Vururlar

Bir Şehnaz Oyun

Kısasa Kısas

Hamlet

Macbeth

Antigone

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