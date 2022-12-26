2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Uğur İbrahim Altay kimdir? Uğur İbrahim Altay hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.190 haber kaynağında 2.799.875 adet haber yapılan Uğur İbrahim Altay, toplamda 3.754.073.932 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Uğur İbrahim Altay kimdir? İşte, X hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Uğur İbrahim Altay, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Uğur İbrahim Altay hakkında 9.190 haber kaynağında 2.799.875 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3.754.073.932 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Uğur İbrahim Altay hakkında merak edilen Uğur İbrahim Altay kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

UĞUR İBRAHİM ALTAY KİMDİR?

Uğur İbrahim Altay, 1974 yılında Konya'da doğdu.

İlköğretimini Selçuk İlkokulu (1985) ve Mevlana Ortaokulu'nda (1988), liseyi Konya Gazi Lisesi'nde (1991) tamamladı.

1997 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Uğur İbrahim Altay bir yıl boyunca Proje Mühendisi olarak görev yaptı. 1999 yılında 263. dönem yedek subay olarak ŞIRNAK 'ta vatani görevini tamamladı. Altay, ortak girişimlerle farklı İnşaat şirketleri kurarak, bir çok nitelikli projeyi hayata geçirdi.

Uğur İbrahim Altay, 2004-2008 yılları arasında TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008 yılındaki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi seçimlerini kazandı.

29 Mart 2009 seçimleri ile Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine başlayan Uğur İbrahim Altay, 30 Mart 2014 seçimleriyle Selçuklu Belediye Başkanlığı görevine 2. kez seçilmiştir.

Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

2019 Yerel Seçimleri, AK Parti Konya Belediye Başkan Adayı oldu.