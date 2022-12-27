2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Türker Öksüz kimdir? Türker Öksüz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,647 haber kaynağında 191,549 adet haber yapılan Türker Öksüz, toplamda 238,661,507 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Türker Öksüz kimdir? İşte, Türker Öksüz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Türker Öksüz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Türker Öksüz hakkında 6,647 haber kaynağında 191,549 adet haber yer alırken 2022'de toplam 238,661,507 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Türker Öksüz hakkında merak edilen Türker Öksüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TÜRKER ÖKSÜZ KİMDİR?

Türker Öksüz (1970, Elazığ), Türk bürokrat. 27 Ekim 2018'de Kars Valisi olarak atanmıştır.

1970 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Öksüz; ilk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı. 1986 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1990 yılında mezun oldu. 2004-2005 yılları arasında Yüksek Lisansını Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) tamamlamıştır.

1992 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başladı, 1994 yılında dil eğitimi için 8 ay süreyle İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında Yağlıdere (Giresun) Kaymakamı olarak atandı. Uzundere (Erzurum) Kaymakamlığı, Kahta (Adıyaman) Kaymakamlığı, Osmaniye ve Bartın Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2013 yılında yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı hukuk Müşavirliğine atandı. 2016 yılında İçişleri Bakanlığınca TBMM'de görevlendirildi. 2017 Haziran ayından itibaren de İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüttü.

27 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kars Valiliğine atandı.

Özel yaşamı

Öksüz, evli olup 2 çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.