2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Turgut Altınok kimdir? Turgut Altınok hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,232 haber kaynağında 421,201 adet haber yapılan Turgut Altınok, toplamda 402,132,370 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Turgut Altınok kimdir? İşte, Turgut Altınok hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Turgut Altınok, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Turgut Altınok hakkında 7,232 haber kaynağında 421,201 adet haber yer alırken 2022'de toplam 402,132,370 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Turgut Altınok hakkında merak edilen Turgut Altınokkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TURGUT ALTINOK KİMDİR?

Ankara'nın Balâ ilçesinin Aşıkoğlu köyünde 1 Nisan 1962 tarihinde dünyaya gelen Turgut Altınok; ilkokulu Keçiören Fevzi Atlıoğlu İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Keçiören Kalaba Lisesi'nde okudu. Yükseköğrenim için gittiği Azerbaycan'da Hukuk eğitimini aldı. Türkiye - Azerbaycan ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Vektör Uluslararası İlim Merkezi tarafından fahri doktora payesi bulunan Altınok evli ve dört çocuk babasıdır.

Siyasi Hayatı

Gençlik yıllarından itibaren Ülkü Ocakları'nda görev almaya başlayan Turgut Altınok henüz 25 yaşında Milliyetçi Çalışma Partisi Keçiören İlçe Başkanlığına, hemen akabinde de Ankara İl Başkanlığı ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliklerine seçildi. 12 Eylül Darbesi'nden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreterliğe kadar yükselen Turgut Altınok, 1994 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 16 Ocak 1999 tarihinde Keçiören Belediye Başkanlığı için tekrar adaylığını kabul etmeyen MHP'den istifa etti ve 17 Ocak 1999 tarihinde Fazilet Partisi'ne katıldı. 1999 yerel seçimlerine Fazilet Partisi Keçiören Belediye başkan adayı olarak giren Turgut Altınok, yeniden Keçiören Belediye Başkanı seçildi.

28 Şubat süreci sonucunda Fazilet Partisi'nin kapatılması ve yerine Saadet Partisi'nin kurulması üzerine Abdullah Gül önderliğindeki yenilikçi kanatla birlikte AK Parti'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den tekrar Keçiören Belediye Başkanlığı'na seçildi. 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile girdiği Büyükşehir Belediye başkan adaylığı yarışını kaybeden Altınok, partisinden gelen yeniden Keçiören Belediye başkan adaylığı teklifini de geri çevirerek aday olmadı.

28 Haziran 2013'te AK Parti'den istifa etti. 2014 yerel seçimleri için adı birçok parti ile anılan Turgut Altınok yaptığı açıklama ile Büyük Birlik Partisi'nden, Keçiören Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. %30,3 alarak seçimi ikinci sırada bitirdi. 2019 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanlığı için AK Parti'ye dönerek aday olmuş ve kazanmıştır.