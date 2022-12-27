2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Turgay Erdem kimdir? Turgay Erdem hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,950 haber kaynağında 647,097 adet haber yapılan Turgay Erdem, toplamda 623,217,917 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Turgay Erdem kimdir? İşte, Turgay Erdem hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Turgay Erdem, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Turgay Erdem hakkında 7,950 haber kaynağında 647,097 adet haber yer alırken 2022'de toplam 623,217,917 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Turgay Erdem hakkında merak edilen Turgay Erdemkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TURGAY ERDEM KİMDİR?

Turgay Erdem, 1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi.

1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Erdem, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Turgay Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi bulunan Turgay Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer'e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı.

Turgay Erdem, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayıdır.