2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tuncay Sonel kimdir? Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,414 haber kaynağında 207,845 adet haber yapılan Tuncay Sonel, toplamda 273,213,186 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tuncay Sonel kimdir? İşte, Tuncay Sonel hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tuncay Sonel, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tuncay Sonel hakkında 6,414 haber kaynağında 207,845 adet haber yer alırken 2022'de toplam 273,213,186 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tuncay Sonel hakkında merak edilen Tuncay Sonel kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TUNCAY SONEL KİMDİR?

Tuncay Sonel (1970, Adana), Türk bürokrattır. 9 Haziran 2020 tarihinde cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ordu Valisi olarak atanmıştır. 1970 yılında Adana'da doğan Sonel; ilk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. Adana Erkek Lisesi'nden sonra 1988 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde 1992 yılında lisans, yine aynı fakültenin kamu yönetimi anabilim dalında 1995 yılında yüksek lisansını tamamladı.

Mülki İdare Hizmetleri Sınıfına 1994 yılında Aydın Kaymakam Adayı olarak atandı. Üç yıllık staj süresince Ceyhan (Adana) Kaymakam Refikliği, Maden (Elazığ) Teftiş Stajı, İngiltere Brighton Dil ve Meslek Eğitimi, Simav (Kütahya) Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunduktan sonra kaymakamlık kursunu üstün başarılı olarak bitirdi.1997-1999 Güdül (Ankara), 1999-2001 Köse (Gümüşhane), 2001-2005 Vize (Kırklareli), 2005-2008 Birecik (Şanlıurfa), 2008-2012 Of (Trabzon), 2012-2015 Seydişehir (Konya), 2015-2016 Bandırma (Balıkesir) Kaymakamı, 20 Aralık 2016-28 Haziran 2017 tarihleri arasında Kadıköy (İstanbul) Kaymakamı olarak görev yapmıştır.

13 Haziran 2017 - 09 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarakgörev yapmış olup, 09 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Kararname ile Ordu Valiliğine atanmıştır.

30/6/2017 - 16/6/2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Vali Sonel, 21 Haziran 2020'den itibaren de Ordu Valisi olarak görev yapmaktadır.