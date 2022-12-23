2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tunç Soyer kimdir? Tunç Soyer hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6.769 haber kaynağında 509.741 adet haber yapılan Tunç Soyer, toplamda 305.240.357 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tunç Soyer kimdir, İşte, Tunç Soyer hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tunç Soyer, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tunç Soyer hakkında 6.769 haber kaynağında 509.741 adet haber yer alırken 2022'de toplam 305.240.357 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tunç Soyer hakkında merak edilen Tunç Soyer kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara'da doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde "Avrupa Birliği" alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Eğitim döneminde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı.

Eğitiminin ardından turizm sektöründe çalışmaya başladı. 1991 yılında Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı'nda yedi yıl yönetim kurulu üyeliği, üç yıl da başkanlık görevini yerine getirdi. 2003 yılında Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. 2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreteri oldu.

2009 yılında CHP'den Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2013'de merkezi İtalya'da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde CHP'den ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. 2014 Mayıs'ta Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Tunç Soyer, evli ve iki kız çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.