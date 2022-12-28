2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tuğçe Açıkgöz kimdir? Tuğçe Açıkgöz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tuğçe Açıkgöz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tuğçe Açıkgöz hakkında 5,954 haber kaynağında 303,600,733 adet haber yer alırken 2022'de toplam 303,600,733 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tuğçe Açıkgöz hakkında merak edilen Tuğçe Açıkgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

Tuğçe Açıkgöz, 10 Şubat 1993 tarihinde Ankara'da doğdu. Kartal Doğa Anadolu Lisesi ve Kadir Has Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk-Genç Eğitim Birimi'nde eğitim almıştır. Halen aynı birimde asistan olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Kral Pop Radyo'da sunuculuk yapmaktadır.

Birçok tiyatro oyunlarda oynamış olan oyuncu, ilk defa 2005'te Alaturka ve Babam Geri Döndü adlı filmleri için kamera karşısına geçmişti.