2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Toprak Razgatlıoğlu kimdir? Toprak Razgatlıoğlu hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,512 haber kaynağında 1,086,468 adet haber yapılan Toprak Razgatlıoğlu, toplamda 1,460,572,635 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Toprak Razgatlıoğlu kimdir? İşte, Toprak Razgatlıoğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Toprak Razgatlıoğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Toprak Razgatlıoğlu hakkında 8,512 haber kaynağında 1,086,468 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,460,572,635 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Toprak Razgatlıoğlu hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu (d. 16 Ekim 1996; Alanya, Antalya), Superbike Dünya Şampiyonası'nda Yamaha adına yarışan Türk motosiklet yarışçısıdır. 2021 Superbike Dünya Şampiyonası'nı kazanıp Jonathan Rea'nın altı yıllık şampiyonluk serisini sona erdiren Razgatlıoğlu, Superbike tarihindeki ilk Türk dünya şampiyonu olmuştur.

Kariyeri

Babası "Tek Teker Arif" lakabıyla bilinen Arif Razgatlıoğlu'nun yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, 16 yaşında İstanbul Park'ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı. 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu.

2020 Superbike Dünya Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

2021 Superbike Dünya Şampiyonası sürücüler klasmanında en yakın rakibi Jonathan Rea'in önünde tamamlayarak şampiyonluğa ulaşmıştır.

Özel hayatı

Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Tek Teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir.