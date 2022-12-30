2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tolga Tosun kimdir? Tolga Tosun hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7,296 haber kaynağında 442,737 adet haber yapılan Tolga Tosun, toplamda 648,554,423 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tolga Tosun kimdir? İşte, Tolga Tosun hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tolga Tosun, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Tolga Tosun hakkında 7,296 haber kaynağında 442,737 adet haber yer alırken 2022'de toplam 648,554,423 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tolga Tosun hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

TOLGA TOSUN KİMDİR?

1980 yılında Bandırma'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bandırma'da tamamladı ve 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tosun Avukatlık Bürosunda avukat olarak görev yapıyor. Aynı zamanda inşaat alanın da faaliyet gösteren aile şirketinde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

2011'den bu yana il ve ilçe delegelikleri, 2014'den itibaren Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, 2009 yılı itibariyle Bandırma Belediye Meclis üyeliği, 2016 yılından bu yana Bandırma Belediyesi Tarife Komisyonu üyeliği görevlerini sürdürürken; 2014-2015 yılları arasında Büyükşehir Belediyesi Trafik Komisyonu üyeliği, 2014-2016'da Bandırma Belediyesi İnceleme Araştırma Komisyonu üyeliği, 2009-2014 yıllarında Bandırma Belediyesi Divan Katipliği, 2009-2011'de Bandırma Belediyesi İşçi Disiplin Komisyonu Başkanlığı, 2010-2011, 2011-2012 yıllarında Encümen üyeliği, 2012-2013 yıllarında da İmar Komisyonu Üyeliği, İnceleme Araştırma Komisyonu üyeliği görevlerinde yer aldı. 2013-2014'de Plan Bütçe Komisyonu, İnceleme Araştırma Komisyonu ve İmar Komisyonunda bulundu. 2009-2014 yıllarında Belediye İç Denetim Komisyonu Başkanlığı ile 2009-2014 yılları arasında 60 gün Belediye Başkan Vekilliği yaptı.

2009-2011/2011-2013/2013-2015 dönemlerinde Bandırmaspor Yönetim Kurulu üyeliği, 2015 Bandırma Gücü Gsk üyeliği, 2016 Bandırma Basket üyeliği gibi görevlerde bulundu. Bunların yanı sıra çeşitli vakıf ve derneklere aktif üyelikleri yer alıyor.

Tolga Tosun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Balıkesir İli, Bandırma İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.