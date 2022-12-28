2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tolga Güleryüz kimdir? Tolga Güleryüz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,961 haber kaynağında 315,877 adet haber yapılan Tolga Güleryüz, toplamda 429,464,126 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tolga Güleryüz kimdir? İşte, Tolga Güleryüz hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tolga Güleryüz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tolga Güleryüz hakkında 6,961 haber kaynağında 315,877 adet haber yer alırken 2022'de toplam 429,464,126 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tolga Güleryüz hakkında merak edilen Tolga Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TOLGA GÜLERYÜZ KİMDİR?

İzmir'de doğan Tolga Güleryüz tiyatro oyuncusu ve yönetmenidir. 2010 yılının Haziran ayında Jest Tiyatro'yu kurdu. Tolga Güleryüz 2015 yılında oyuncu Zeynep Gülmez ile evlendi. Çift 2017 yılında boşandı.

TOLGA GÜLERYÜZ NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Çaybaşı köyü mevkisinde meydana geldi. Çorum'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununu sahneledikten sonra Samsun'a gitmek için yola çıkan oyuncuları taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç kontrolündeki 42 FES 27 plakalı TIR'a çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, sürücü ile Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen 3 kişinin cenazeleri de minibüsten çıkarılıp, hastane morguna götürüldü.

TOLGA GÜLERYÜZ'ÜN YAPIMINDA YER ALDIĞI OYUNLAR

Aşk Listesi

Baş Belası

SUİT - Düğün Dündü Bugün Bugün

Eski Zaman Hikayesi

Kırkından Sonra

Ters Köşe

Aşk Terapisi

Zoraki Damat