2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tolga Sarıtaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tolga Sarıtaş hakkında 6.921 haber kaynağında 308.163 adet haber yer alırken 2022'de toplam 609.974.096 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tolga Sarıtaş hakkında merak edilen Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.

Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.

Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri''nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.