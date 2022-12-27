2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tayyip Talha Sanuç kimdir? Tayyip Talha Sanuç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,546 haber kaynağında 2,836,286 adet haber yapılan Tayyip Talha Sanuç, toplamda 5,899,567,913 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tayyip Talha Sanuç kimdir? İşte, Tayyip Talha Sanuç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tayyip Talha Sanuç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tayyip Talha Sanuç hakkında 8,546 haber kaynağında 2,836,286 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,899,567,913 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tayyip Talha Sanuç hakkında merak edilen Tayyip Talha Sanuçkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TAYYİP TALHA SANUÇ KİMDİR?

Tayyip Talha Sanuç (d. 17 Aralık 1999) stoper mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Karabükspor

Tayyip Talha, ilk profesyonel maçına 2 Haziran 2017 tarihinde Karabükspor formasıyla Süper Lig'de 3-2 yendikleri Akhisar Belediyespor karşısında çıktığında 17 yaşındaydı.

Adana Demirspor

31 Temmuz 2018 tarihinde 245.000 € karşılığında Adana Demirspor'a transfer oldu.

Beşiktaş

8 Eylül 2022 tarihinde 1.500.000 € karşılığında Süper Lig takımlarından Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş formasıyla ilk maçına 12 Eylül 2022'de, İstanbul Başakşehir karşısında çıktı. 2 Ekim 2022 tarihinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalınan maçında 90 dakika süre aldı ve maçın adamı seçildi. Ertesi hafta, 8 Ekim 2022'de oynanan Giresunspor maçında Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı ve Beşiktaş maçı Tayyip Talha'nın tek golü ile kazandı.