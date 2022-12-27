2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Taylan Antalyalı kimdir? Taylan Antalyalı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,503 haber kaynağında 127,135 adet haber yapılan Taylan Antalyalı, toplamda 325,445,713 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Taylan Antalyalı kimdir? İşte, Taylan Antalyalı hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Taylan Antalyalı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Taylan Antalyalı hakkında 5,503 haber kaynağında 127,135 adet haber yer alırken 2022'de toplam 325,445,713 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Taylan Antalyalı hakkında merak edilen Taylan Antalyalı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TAYLAN ANTALYALI KİMDİR?

Taylan Antalyalı (d. 8 Ocak 1995; Yatağan, Muğla) ön libero mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'dan kiralık olarak MKE Ankaragücü'nde forma giymektedir.

İlk Yılları



1995 yılının Ocak ayında Muğla'nın Yatağan ilçesinde doğan Taylan, 2006 yılında yaşadığı şehrin futbol takımı Muğlaspor'un altyapısında futbola başladı. Burada 3 sene forma giyen Taylan, hocası tarafından Orta saha'da görevlendirildi. 2009 yılında Bucaspor altyapı avcıları tarafından keşfedilen Antalyalı, 35.000 TL karşılığında Bucaspor'a transfer oldu ve 2011 yılına kadar Bucaspor'un alt takımlarında forma giydi.

Bucaspor

2011-12

2012 yılında Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Taylan, sözleşme imzaladıktan iki gün sonra Kasımpaşa maçında ilk kez 1. Lig'de forma giydi ve sahada 90 dakika kaldı. Gösterdiği performansla Feyenoord, Ajax, Beşiktaş ve Galatasaray gibi takımların dikkatini çeken Taylan için Bucaspor başkanı Bektur, "Taylan için Fatih Terim'e söz verdim. Onunla görüşmeden diğer takımlarla bir pazarlık içine girmem. Taylan'da öncelik Fatih Terim'in ve Galatasaray'ındır" açıklamalarında bulundu.

2012-13

2012-13 sezonunda Taylan 9 lig maçında 1'de Türkiye kupasında forma giymiştir. 12-13 sezonunda çıktığı ilk maç 3 dakika forma giydiği Göztepe karşılaşması olmuştur. 19. haftada Kayseri Erciyesspor ile oynanan maçta 90 dakika sahada kalırken Antalyalı 20. haftada oynanan Adanaspor maçında 2 dakika süre almış ve kariyerinin ilk asistini 90+1'de Emre Şahin'e yapmıştır. Ligin devamında son maçta Denizlispor karşısında da 90 dakika süre almıştır. Takım ligi 5. sırada bitirip playoff oynamaya hak kazanmıştır ama Antalyalı bu maçlarda forma şansı bulamamıştır. Türkiye Kupasında Arsinspor ile eşleşen Buca 4-2 mağlup olurken Antalyalı oyuna 2. yarı dahil olmuştur.

2013-14

Geçen yıl kısıtlı süre bulan Antalyalı bu sezonda takımın vazgeçilmezi olmuştur. 31'inde forma giymiş ve genellikle 90 dakika oynamıştır. 24 ve 25. haftalarda asist yapan Antalyalı kariyerinin ilk golünü 37. haftada Karşıyaka'ya karşı atmıştır ve ligi 1 gol 2 asist ile tamamlamıştır. Antalyalı takımının Türkiye Kupasındaki 4 maçında da oynamıştır.

Gençlerbirliği

2014-15

2014-15 sezonunun başında Antalyalı, Gençlerbirliği'ne 1.500.000 ₺ karşılığında transfer olmuştur.[2] Antalyalı bu transferi ile ilk defa Süper Lig'de mücadele edecektir. Geçen sezon Buca'da toplam 35 maç oynayan Antalyalı bu sezon Gençlerbirliği'nde ligde sadece 2 maçta süre alabilmiştir. Türkiye kupasında 6 maçta forma giymiştir.

2015-16

2015-16 sezonunda ligin ilk yarısında Gençlerbirliği ile ligde hiç forma şansı bulamamıştır, sadece kupada 1 maça çıkmıştır ve kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmıştır.

Kayseri Erciyesspor

2015-16

Gençlerbirliği ile forma şansı bulamayan Antlalyalı kış transfer döneminde Kayseri Erciyesspor'a kiralık olarak katılmıştır. Transfer olduktan sonraki ilk maçta 9 dakika forma şansı bulmuştur ve toplamda 13 maçta forma giymiştir. İlk golünü Karşıyaka karşısında bulan Antalyalı sezonu 1 gol 3 asist ile tamamladı.

Hacettepe

2016-17

Antalyalı Erciyesspor ile iyi performans sergiledikten sonra Gençlerbirliği oyuncuyu bir kez daha denemek için aynı şehirdeki 2. Lig ekibi Hacettepe'ye kiralanmıştır. Hacettepe ile ilk maçına Keçiörengücü'ne karşı çıkmıştır. Ligdeki sezon sonuna kadar 27 maça çıkmıştır ve 2 gole direkt katkı vermiştir. Türkiye Kupası maçında Kahramanmaraşspor'a karşı forma giymiştir ve 65. dakikada sarı, 77. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart görmüştür.

Erzurumspor

2017-18

2017-18 sezonunun başında Antalyalı, Erzurumspor FK'a bedelsiz transfer olmuştur. Antalyalı bu sezonda ilk olarak 7. haftadaki Adanaspor maçında forma giymiştir. Toplamda 30 lig maçına çıkmıştır ve 2 gol 4 asist yapmıştır. İlk golünü 26. haftada Eskişehirspor'a atmıştır. Ligin son 5 maçında 1 gol 3 asist yapmıştır. Playoff'da çıktığı 3 maçta da forma giymiştir. Çıktığı ilk playoff maçında Ümraniyespor'a gol atmıştır. Kupada 3 maçta şans bulmuştur.

2018-19

Bu sezonda Antalyalı iyi bir performans göstermiş ve toplamda 31 lig maçında forma giymiştir ve 6 gol 3 asist ile sezonu tamamlamıştır. Ligdeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkmıştır ve bu maçta asist yapmıştır. Erzurum 7 hafta boyunca galip gelememiştir ve Antalyalı 8. haftadaki Alanyaspor maçında attığı gol sayesinde galibiyeti getirmiştir. 2. golünü Göztepe karşısında 53. dakikada bulan Antalyalı. Golü attıktan 6 dakika sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştır. 17 ve 18. haftada birer gol atarak takımına katkı sağlamaya devam etmiştir. Ligin son 6 haftasında 2 gol 2 asist ile oynamıştır.

2019-20

2019-20 sezonunda Erzurum forması ile 3 maça çıkan Antalyalı takımına 1 gol 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

Galatasaray

2019-20

Antalyalı, 2019-20 sezonunun yaz transfer döneminde takıma katılmıştır. Takıma katılırken Galatasaray, Erzurumspor'a bir bedel ödememiştir. Antalyalı'nın transferi konusunda Galatasaray, Gençlerbirliği ile sıkıntı yaşamıştır ve Gençlerbirliği bu transfer ile alakalı hukuki işlem başlatmıştır.

Antalyalı, Galatasaray forması ile ilk maçına 11. haftadaki Gaziantep'e karşı çıkmış ve 3 dakika süre almıştır. 14. haftada tekrar formayı alan Antalyalı 5 hafta boyunca forma şansı bulmuştur ve ilk golü ile ilk asistini bu süreçte yapmıştır. 28. haftada maça çıkan Antalyalı, sezon sonuna kadarki 7 maçta da forma giymiştir ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupasında 6 maçta 5 kez forma giyen Antalyalı takımına Tuzlaspor maçında 1 asistlik katkıda bulunmuştur.

2020-21

2020-21 sezonuna Gaziantep maçı ile başlayan Galatasaray'da en büyük sürprizlerden birisi Antalyalı olmuştur. Sezona 4 numaralı forma ve ön libero mevkiisi ile başlayan Antalyalı ilk maçta başta Fatih Terim olmak üzere birçok kişinin beğenisini toplamıştır. UEFA Avrupa Ligi elemeleri'nde de forma şansı bulan Antalyalı çıktığı ilk Avrupa maçında asist yapmıştır. Galatasaray, Neftçi'yi eledikten sonra Hajduk maçını da kazanmış ve Antalyalı oyunu ile gene beğenileri toplamıştır. Fatih Terim, Antalyalı için "Taylan Antalyalı'nın dinlenme gibi bir lüksü olmamalı" demiştir. Antalyalı, ön libero pozisyonunda takımın vazgeçilmezi olmuştur. Bu sezonki ilk golünü Çaykur Rizespor karşısında bulurken ilk asistini de Göztepe karşısında yapmıştır. Kupada 2 maçta forma şansı bulmuştur. Antalyalı'nın performansı birçok kişi tarafından beğenilmesine rağmen milli takıma çağrılmaması gündem olmuştur. Antalyalı 2021'de milli takıma davet edilmiştir ve 3 maçta forma giymiştir. Daha sonra da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 30 kişilik kadrosuna çağrılmıştır.