2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tayfur Bingöl kimdir? Futbolcu Tayfur Bingöl hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,955 haber kaynağında 503,358 adet haber yapılan Tayfur Bingöl, toplamda 660,905,314 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tayfur Bingöl kimdir? İşte, Tayfur Bingöl hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tayfur Bingöl, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Tayfur Bingöl hakkında 6,955 haber kaynağında 503,358 adet haber yer alırken 2022'de toplam 660,905,314 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tayfur Bingöl hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

Tayfur Bingöl (d. 11 Ocak 1993), Sağ bek mevkinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Gençlerbirliği:

Başkent takımlarından Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan futbolcu, profesyonelliğe geçirilerek kulübün altyapı takımı olan Hacettepe'ye alındı.

2011'den 2012'ye kadar 45 maçta 8 gol kaydetti. 2012'de ise Gençlerbirliği as takımına transfer olan oyuncu 3'ü Türkiye Kupası da olmak üzere toplam 4 maça çıktı.

Göztepe:

21 Haziran 2016 tarihinde 1. Lig takımlarından Göztepe'ye transfer olmuştur. Göztepe formasıyla ilk maçına 20 Ağustos 2016'da Gaziantep BB ile 1-1 berabere kaldıkları maçta çıktı. Ardından oynanan Altınordu maçında ilk asistini yaptı. Göztepe formasıyla çıktığı tüm maçlarda hücumun sağında ve solunda oynadı ve hiçbir maçta bek olarak oynamadı. Göztepe formasıyla ilk sezonunda, tüm kulvarlarda 36 maçta; 6 gol, 16 asistlik harikulade performans sergiledi ve takımının Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladı.

Alanyaspor:

1 Temmuz 2019 tarihinde Süper Lig takımlarından Alanyaspor'ye transfer olmuştur. İlk sezonunda Alanyaspor formasıyla yalnızca iki maça çıktı ve bir asist yaptı. 12. haftada geçirdiği sakatlıkla uzun süre sahalardan uzak kaldı. İlk sezonunda yeterli şansı bulamayınca 1. Lig ekibi Bursaspor'a kiralandı.

2020-21 sezonunun başında kiradan geri döndü. Sezonu 30 maçla tamamladı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Genellikle sağ bek mevkiinde süre aldı. Sezon boyunca bek, kanat, stoper ve orta saha olmak üzere çeşitli mevkilerde görev aldı ve pozisyon esnekliğini gösterdi.

2021-22 sezonundaki ilk Süper Lig maçına 15 Ağustos 2021'de Başakşehir'i 1-0 yendikleri maçta çıktı. Ertesi hafta oynanan Altay maçında asist yaptı. Genellikle sağ bek mevkiinde görev aldı. Süper Lig'de çıktığı 30 maçta 3 gol attı ve 10 asist yaptı. Kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve gösterdiği performans ile Beşiktaş'ın dikkatini çekti. Sezon içinde çocukluk hayali olan Beşiktaş'a transfer olmak istediğini her zaman vurguladı. Alanyaspor ile uzun geçen görüşmeler sonrası Beşiktaş'a kiralandı.