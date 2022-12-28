2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tayfun Kahraman kimdir? Tayfun Kahraman hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,270 haber kaynağında 961,969,262 adet haber yapılan Tayfun Kahraman, toplamda 961,969,262 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tayfun Kahraman kimdir? İşte, Tayfun Kahraman hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tayfun Kahraman, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tayfun Kahraman hakkında 8,270 haber kaynağında 961,969,262 adet haber yer alırken 2022'de toplam 961,969,262 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tayfun Kahraman hakkında merak edilen Tayfun Kahraman kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?
Dr. Tayfun Kahraman, (d. 14 Mayıs 1981, İzmir) Türk şehir plancısı, akademisyen ve bürokrat.
Eğitimi
İzmir Atatürk Lisesi'ni 1999 yılında bitirmiş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2004 yılında mezun olmuştur. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kent planlama alanında yüksek lisansını, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamlamıştır.
Mesleki Kariyeri
2006-2010 yılları arasında 2 dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda Sekreter Üye görevinde bulunmuştur. 2010-2019 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığında bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında Oda Genel Merkez Yönetim Kuruluğu üyeliği görevinde bulunmuştur.
2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalışmıştır.
2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek vermiştir.
2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.
2019-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak.[2] Ayrıca Hamidiye Kaynak Suları yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.
Gezi Parkı davası
2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme (TCK 312/2)" suçlaması ile yargılandı.[3] 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Şahsi Yaşamı
İyi derece İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.