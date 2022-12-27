2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Tanju Özcan kimdir? Tanju Özcan hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 7.630 haber kaynağında 559.457 adet haber yapılan Tanju Özcan, toplamda 507.408.232 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Tanju Özcan kimdir. İşte, Tanju Özcan hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Tanju Özcan, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Tanju Özcan hakkında 7.630 haber kaynağında 559.457 adet haber yer alırken 2022'de toplam 507.408.232 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Tanju Özcan hakkında merak edilen Tanju Özcan kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TANJU ÖZCAN KİMDİR?

Tanju Özcan, 12 Aralık 1973'te Bolu'da doğdu.

Evli ve bir çocuk babası olan Özcan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi veserbest avukat olarak çalıştı. Bolu Belediyesinde Belediye Meclis Üyeliği, Bolu spor Yöneticiliği görevleri yapan Özcan, CHP Bolu Merkez İlçe ve CHP Bolu İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde CHP Bolu Belediye Başkan Adayı oldu.

Özcan, 22 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde gelerek Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili seçildi.

24. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyesi oldu. 24.dönemde TBMM İçişleri Komisyonu Üyeliği ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 25. dönemde Cumhuriyet Halk Partisinden Bolu Milletvekili seçildi.

Tanju Özcan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Bolu İli Belediye Başkan adayı oldu