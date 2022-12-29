2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Taner Yıldız kimdir? Taner Yıldız hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,024 haber kaynağında 1,702,783 adet haber yapılan Taner Yıldız, toplamda 3,944,970,131 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Taner Yıldız kimdir? İşte, Taner Yıldız hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Taner Yıldız , 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Taner Yıldız hakkında 9,024 haber kaynağında 1,702,783 adet haber yer alırken 2022'de toplam 3,944,970,131 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Taner Yıldız hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

TANER YILDIZ KİMDİR?

Taner Yıldız (3 Nisan 1962, Boğazlıyan), Türk siyasetçi, elektrik mühendisi. 2009-2015 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmıştır. 2002, 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir.

3 Nisan 1962 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Devecipınar köyünde dünyaya geldi. Emekli Havacı Astsubay olan babasının adı Eşref, annesinin adı ise Emine'dir. Babasının mesleğinden dolayı 10 yıl Balıkesir'de yaşamıştır. Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Gençlik ve lise yıllarında Millî Türk Talebe Birliği üyesi olmuştur.

Necip Fazıl Kısakürek'in hayranıdır. İstanbul'da Teknik Üniversite'yi kazanınca da irtibatı koparmadı. Okul çıkışları, hafta sonları, ikinci adresi Necip Fazıl'ın 'Büyük Doğu' dergisiydi. Sohbetlerini dinlemekle yetinmedi bir de görev üstlendi: "1979-1982 yılları arasında üç yıl boyunca Kısakürek'in çaycılığını yaptı.

Kayseri Elektrik Üretim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Erken siyasal kariyeri

2002 genel seçimlerinde AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı oldu, 22. Dönem'de TBMM'ye girdi. Başbakan Erdoğan'ın enerji danışmanlığı görevini yürüttü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlığı (2009 - 2015)

1 Mayıs 2009'da 60. Hükümet'te gerçekleşen kabine değişikliği sonucu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini Mehmet Hilmi Güler'den devraldı. 61., 62., ve 63. Hükûmet'te de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine devam etti.

Yıldız, 1 Aralık 2009 tarihinde hükûmetin nükleer santral projesine karşı yaptığı eylemlerle kamuoyu gündemine sık sık gelen Greenpeace'in Akdeniz ofisini ziyaret etti. Kendisine Nükleer ile Yaşamaya Hazır mısınız? şeklinde bir tişört de hediye edilen Yıldız, böylece Greenpeace Türkiye Ofisi'ni ziyaret eden ilk bakan oldu.

Özel yaşamı

Selma Yıldız ile evli ve 4 çocuk babasıdır. Feti Yıldız'ın kuzenidir.