2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Taha Akgül kimdir? Taha Akgül hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,604 haber kaynağında 227,888 adet haber yapılan Taha Akgül, toplamda 230,088,410 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Taha Akgül kimdir? İşte, Taha Akgül hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Taha Akgül, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Taha Akgül hakkında 6,604 haber kaynağında 227,888 adet haber yer alırken 2022'de toplam 230,088,410 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Taha Akgül hakkında merak edilen Taha Akgülkimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

Taha Akgül (d. 22 Kasım 1990, Sivas), Türk güreşçidir. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 3 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 9 kez Avrupa, 2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 9 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa'da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.