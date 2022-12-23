2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sümeyye Erdoğan Bayraktar kimdir? Sümeyye Erdoğan Bayraktar hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9.199 haber kaynağında 4.510.045 adet haber yapılan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, toplamda 9.176.057.860 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sümeyye Erdoğan Bayraktar kimdir, İşte, Sümeyye Erdoğan Bayraktar hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sümeyye Erdoğan Bayraktar, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sümeyye Erdoğan Bayraktar hakkında 9.199 haber kaynağında 4.510.045 adet haber yer alırken 2022'de toplam 9.176.057.860 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sümeyye Erdoğan Bayraktar hakkında merak edilen Sümeyye Erdoğan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR KİMDİR?

1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kadıköy Yabancı Dil Ağırlıklı İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite eğitimini Indiana Üniversitesi Politika Çalışmaları Bölümü'nde tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ürdün Üniversitesi'nde Arapça eğitimi aldı. Yüksek lisans eğitimini London School of Economics'te, Sosyal Politikalar Bölümü'nde, STK'lar ve Kalkınma üzerine yaptı.

Ankara'da İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı Statistical, Economic and Social Training and Research Centre'da (SESRIC) uzman olarak çalıştı. Dönemin Başbakanı olan babası Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllü siyasi danışmanlığı ve AK Parti Genel Başkan danışmanlığı görevlerini yürüttü. Hâlihazırda, 2013'te kuruluşunda yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği ve Vakfı'nın Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam ediyor. Evli ve bir çocuk annesidir.