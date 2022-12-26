2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Süleyman Elban kimdir? Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,261 haber kaynağında 1,169,777 adet haber yapılan Süleyman Elban, toplamda 1,615,679,876 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Süleyman Elban kimdir? İşte, Süleyman Elban hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Süleyman Elban, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Süleyman Elban hakkında 8,261 haber kaynağında 1,169,777 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,615,679,876 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Süleyman Elban hakkında merak edilen Süleyman Elban kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Süleyman Elban 6 Haziran 1969 tarihinde Kırşehir'de dünyaya gelmiştir. 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana valiliğine atanmıştır.

1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1994 yılında Eskişehir Kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği görevine başladı. Havsa, Yakakent, Karakoçan Kaymakamlıkları, Mahalli İdareler Gn. Md. Şube Müdürlüğü, Mahalli İdareler Gn. Md. Daire Başkanlığı, Mahalli İdareler Gn. Md. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Bilecik Valiliğine atanmıştır. 2017 yılı Haziran ayında yayımlanan kararname ile Ağrı valiliğine atandı. 10 Haziran 2020 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana valiliğine atanmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.