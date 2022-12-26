2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Süleyman Kılınç kimdir? Süleyman Kılınç hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,362 haber kaynağında 1,279,086 adet haber yapılan Süleyman Kılınç, toplamda 1,780,774,352 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Süleyman Kılınç kimdir? İşte, Süleyman Kılınç hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Süleyman Kılınç, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Süleyman Kılınç hakkında 8,362 haber kaynağında 1,279,086 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,780,774,352 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Süleyman Kılınç hakkında merak edilen Süleyman Kılınç kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SÜLEYMAN KILINÇ KİMDİR?



Adıyaman'da Beyin ve sinir cerrahı olarak görev yapan Dr. Süleyman Kılınç 14 sene Adıyaman Tabipler Odası başkanlığı görevini yürütmüştür.

Süleyman Kılınç 24 Haziran seçimlerinde de Ak Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvurmuş ancak aday gösterilmemiştir.

Süleyman Kılınç 11 yıldır Adıyaman Devlet Hastanesi'nde Beyin Cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Süleyman Kılınç, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Belediye Başkanı adayı oldu.