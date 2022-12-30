2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Şükrü Başdeğirmen kimdir? Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,620 haber kaynağında 254,811 adet haber yapılan Şükrü Başdeğirmen, toplamda 292,182,812 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Şükrü Başdeğirmen kimdir? İşte, Şükrü Başdeğirmen hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Şükrü Başdeğirmen, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Şükrü Başdeğirmen hakkında 6,620 haber kaynağında 254,811 adet haber yer alırken 2022'de toplam 292,182,812 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Şükrü Başdeğirmenhakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

ŞÜKRÜ BAĞDEĞİRMEN KİMDİR?

1962 yılında Isparta'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Isparta'da tamamladı ve Lisans eğitimini İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi'nde yaptı.

İnşaat, ticaret, gıda, hayvancılık ve enerji sektörleriyle ilgilenen Başdeğirmen, Belediye Meclis Üyeliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Avrupa İşletmeler Meclisi Üyeliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'den Isparta Belediye Başkan adayı seçildi.