2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sude Burcu kimdir? Sude Burcu hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,721 haber kaynağında 277,112 adet haber yapılan Sude Burcu, toplamda 348,194,996 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sude Burcu kimdir? İşte, Sude Burcu hayatı ve biyografisi!
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sude Burcu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sude Burcu hakkında 6,721 haber kaynağında 277,112 adet haber yer alırken 2022'de toplam 348,194,996 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sude Burcu hakkında merak edilen Sude Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
SUDE BURCU KİMDİR?
Doğum günü: 11 Mayıs 1996
Nereli: İzmir
Boyu: 1.66
Kilo: 57
Babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni olan Sude Burcu, 2 kız kardeşi de kendisi gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan Burcu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde spor hayatına profesyonel olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra, zumba eğitmenliği yapmaktadır. Sude Burcu, iki kez Avrupa 3.'lüğü, bir kez Balkan Şampiyonluğu, yedi kez Türkiye Şampiyonluğu bulunuyor. Son olarak 2022 Survivor All Star gönüllüler kadrosuna dahil olmuştur.