2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 4,227 haber kaynağında 77,103 adet haber yapılan Stefan Kuntz, toplamda 260,764,362 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Stefan Kuntz kimdir? İşte, Stefan Kuntz hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Stefan Kuntz, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Stefan Kuntz hakkında 4,227 haber kaynağında 77,103 adet haber yer alırken 2022'de toplam 260,764,362 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Stefan Kuntz hakkında merak edilen Stefan Kuntz kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Stefan Kuntz (d. 30 Ekim 1962, Neunkirchen), Alman teknik direktör ve santrfor mevkiinde oynamış eski millî futbolcudur. Türkiye millî takımını çalıştırmaktadır. 1962 yılında doğan Kuntz, futbola 8 yaşında Borussia Neunkirchen takımında başladı. 1981'e kadar bu takımın altyapısında yetişen Kuntz, 1980-1981 sezonunda A takıma yükselen Kuntz, 2. Bundesliga'da 1 maç forma giydi. Sezon sonunda Oberliga'ya düştüler. Kuntz, 2 sezon daha bu takımda futbol oynadı. Kariyerine orta saha olarak başlayan Kuntz, forvette oynatılmaya başlayınca kendini gösterdi.