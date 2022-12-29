2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Soner Çetin kimdir? Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,158 haber kaynağında 815,133 adet haber yapılan Soner Çetin, toplamda 867,747,630 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Soner Çetin kimdir? İşte, Soner Çetin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Soner Çetin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Soner Çetin hakkında 8,158 haber kaynağında 815,133 adet haber yer alırken 2022'de toplam 867,747,630 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Soner Çetin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SONER ÇETİN KİMDİR?

Çetin, 1968 yılında Adana'nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde dünyaya geldi. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi'nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve 1992 yılında mezun oldu. Adana'ya dönerek Adana Barosu'nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin, 1993 yılından itibaren Adana Barosu'nda kayıtlı üye olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı.

Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Avukat Soner Çetin, 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu'nun başkan adayı olarak seçimlere girdi. Siyasal kariyerine 1992 yılında CHP'nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerinde görevler üstlendi. Soner Çetin, 2009 yılında CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay'da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart'ında yapılan yerel seçimlerde CHP'den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3'ü kız, 4 çocuk babası olan ,Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor.