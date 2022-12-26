2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Somer Sivrioğlu kimdir? Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 2.906 haber kaynağında 34.123 adet haber yapılan Somer Sivrioğlu, toplamda 137.068.009 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Somer Sivrioğlu kimdir. İşte, Somer Sivrioğlu hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Somer Sivrioğlu, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Somer Sivrioğlu hakkında 2.906 haber kaynağında 34.123 adet haber yer alırken 2022'de toplam 137.068.009 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Somer Sivrioğlu hakkında merak edilen Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

1971'de İstanbul, Kadıköy'de dünyaya gelen Somer Sivrioğlu, 1996 yılına kadar Türkiye'de kaldı. Türkiye'de uzun yıllar annesi ile birlikte çalışan usta şef'in annesi restoran ve bar işletmeciliği yapmıştır.

25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır.

Somer Sivrioğlu, Sydney'de kuzeni ile birlikte 'Efendy' isimli bir Türk restoranı açmıştır. Menüsünde pek çok türk lezzeti bulunan restoran yurt dışında Türk lezzetlerini temsil eden bir marka haline gelmiştir.

Bir dönem Lezzet Yolculuğu isimli bir radyo programını sunan Sivrioğlu, ayrıca köşe yazarlığı da yapmıştır.

Geçmişten günümüze, en iyi restoran, en iyi et ve en iyi lezzet ödülü gibi çok dalda ödül sahibi olmuştur. Efendy isimli restoranı Sydney'de en iyi bilinen lezzet duraklarından biri olmuştur.

"Anatolia: Adventures in Turkish Cooking" isimli bir kitabı da bulunan Somer Sivrioğlu alanında takip edilen isimlerden biri.

Masterchef Türkiye isimli programda Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte hem sunuculuk hem de jürilik yapmaya devam ediyor.

Somer Sivrioğlu, Aslı Sencer ile evlidir.