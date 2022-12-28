2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sinem Ünsal kimdir? Sinem Ünsal hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 6,437 haber kaynağında 204,725 adet haber yapılan Sinem Ünsal, toplamda 170,551,142 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sinem Ünsal kimdir? İşte, Sinem Ünsal hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sinem Ünsal, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Sinem Ünsal hakkında 6,437 haber kaynağında 204,725 adet haber yer alırken 2022'de toplam 170,551,142 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sinem Ünsal hakkında merak edilen Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993'de İzmir'de doğan Sinem Ünsal, Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversiteyi Eskişehir'de okudu ve Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.

SİNEM ÜNSAL OYUNCULUK GEÇMİŞİ

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, FOX'ta yayınlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş; Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.