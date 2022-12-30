2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Sinan Çetin kimdir? Sinan Çetin hayatı ve biyografisi

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,583 haber kaynağında 1,219,831 adet haber yapılan Sinan Çetin, toplamda 1,391,544,062 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Sinan Çetin kimdir? İşte, Sinan Çetin hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sinan Çetin, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Sinan Çetin hakkında 8,583 haber kaynağında 1,219,831 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1,391,544,062 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sinan Çetin hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SİNAN ÇETİN KİMDİR?

1 Mart 1953 tarihinde Van'da dünyaya geldi.

İlk ve ortaöğrenimini babasının görevi dolayısıyla Anadolu'nun farklı şehirlerinde tamamladıktan sonra Ankara'ya taşındı.

Hacettepe Üniversitesi'nde sanat tarihi üzerine eğitim alan Çetin, grafik, resim ve fotoğrafla ilgileniyordu ve bu alanlarda uğraşlar vermeye başladı. Sonraları sinemaya yönelen rejisörün sektördeki ilk deneyimi 1975 yılında Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Hanzo adlı filmdeki asistanlık göreviydi.

Usta yönetmenler Şerif Gören ve Atıf Yılmaz ile birlikte çalışma fırsatı da yakalayan Çetin, 1977 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Baskın ve Halı Türküsü adlı belgeseller için kamera arkasına geçti.

Yönetmenin ilk filmi 1980 yılında izleyiciyle buluştu: Bir Günün Hikayesi. Oyuncu kadrosunda Nizamettin Arıç, Fikret Hakan, Nur Sürer yer alıyordu. Sürer, bu filmde canlandırdığı Zeynep rolüyle 1982 Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Sonraları sırasıyla Çirkinler de Sever, Çiçek Abbas, 14 Numara, Prenses, Gökyüzü ve Gökyüzü isimli filmleri yöneten Çetin, 1993 yılında izleyiciyi Türkiye'de o yıla kadarki en büyük gişe hasılatını yapan Berlin in Berlin'le buluşturdu.

Film başrol oyuncusu Hülya Avşar'a Moskova Uluslararası Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandırdı ve aynı festivalde Sinan Çetin en iyi yönetmen adayı oldu.

Bu arada reklam filmleri ve müzik klipleri de yönetti ve 1987'de kurduğu Plato Film'i başarılı bir noktaya getirdi.

Yüzlerce ödüllü reklam filmine imza atan Çetin, Bay E'den sonra babasının hayatını yansıttığı ve trajikomik unsurlarla dikkat çeken 1999 tarihli Propaganda filmi için kamera arkasındaydı.

2001'deyse Okan Bayülgen, Gazanfer Özcan ve Kadir İnanır'lı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Komser Şekspir'i izleyiciyle buluşturan yönetmen 2002'de Daryl Hannah, Sylvia Kristel ve Marcia Cross gibi uluslararası yıldızların başrollerde görüldüğü Bank'ı yönetti. Vizyona giriş tarihi çeşitli sorunlar yüzünden ertelenen Romantik isimli yapım ise 2007 yılında gösterimdeydi.

İlk evliliğinden de filmlerinde sinamatograf olarak çalışan Rebekka Haas'la yaptı. Bu evlilikten de 3 çocuğu dünyaya geldi.

Yönetmen çeşitli üniversitelerde verdiği derslerin yanı sıra Plato Okul'u kurarak sinema endüstrisinin yeni çalışanlarını yetiştirmeye katkıda bulunmaktadır.

Korku filmlerini seven Çetin bir gün kendisi de bir korku filminde oynamak istemektedir.

Cihangir tutkusuyla tanınan Çetin'in evi ve Plato Film bu semtte bulunmaktadır. Sinan Çetin liberal düşünceyi yaymak amacıyla yakın dostu fikir adamı Atilla Yayla'nın da entelektüel desteğiyle Ayn Rand ve Karl Popper gibi filozofların eserlerini yayınladığı bir yayınevi kurmuştur.

Yayla'nın en önemli eserlerinden biri olan "Liberalizm", Çetin'in yaptığı özel bir kapak tasarımıyla bu yayınevinden yayınlanmıştır.

Ödüller

En İyi Dizi (Komedi) (Avrupa Yakası) / 1.Beyaz İnci TV Ödülleri 2005

Halk Jürisi Ödülü (Berlin in Berlin) / 42. Mannheım Uluslararası Film Festivali 1993

En İyi Yönetmen (14 Numara) / 22. Antalya Film Şenliği 1985

En İyi 2. Film (14 Numara) / 22. Antalya Film Şenliği 1985

En İyi Film (Çirkinler De Sever) / 19. Antalya Film Şenliği 1982

Halk Jürisi Ödülü (Bir Günün Hikayesi) / Hyeres Genç Filmciler Festivali 1982

Filmler:

2016 Propaganda 2

2012 Çanakkale Çocukları

2010 Kağıt

2007 Romantik

2001 Komser Şekspir

1999 Propaganda

1995 Bay E

1993 Berlin in Berlin

1985 14 Numara

1982 Çiçek Abbas

1981 Çirkinler De Sever

Oyuncu:

2004 Şans Kapıyı Kırınca

Senaryo:

2013 İnanç Odası

2012 Çanakkale Çocukları

2010 Kağıt

2007 Romantik

1999 Propaganda

1995 Bay E

1993 Berlin in Berlin

1981 Çirkinler De Sever

Yapım:

2013 İnanç Odası

2011 MUCK :)

2009 Ah Kalbim

2008 Limon Ağacı

2008 Peri Masalı

2007 El Gibi

2005 Pardon

2004 Avrupa Yakası

1995 Bay E